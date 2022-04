Fondi, mangia un panino e si sente male: muore 13enne

Fondi – Un malore improvviso, dopo aver trascorso un pomeriggio con le amiche e mangiato un panino al salame. E’ successo a Fondi, giovedì 14 aprile, dove una 13enne è morta per un sospetto shock anafilattico, che sarebbe stato probabilmente causato, da un’allergia. E’ quanto riporta il Corriere della Sera.

La ragazza stava trascorrendo un pomeriggio spensierato, quando, una volta rientrata a casa, le sue condizioni sarebbero peggiorate. Si ipotizza che il malore sia stato dovuto all’ingerimento di alimenti per lei pericolosi, che potrebbero aver scatenato la reazione. Vano il soccorso del personale del 118, accorso tempestivamente sul posto, seguito dai carabinieri intervenuti per avviare i primi accertamenti.

Il sostituto procuratore de Luca disporrà con ogni probabilità l’autopsia, per proseguire le indagini sull’accaduto e chiarire le effettive cause del decesso. La tragedia ha scosso l’intera comunità di Fondi, che si stringe attorno alla famiglia della giovane vittima.

