Latina, arrestato per rapina nel supermarket evade nella notte dai domiciliari

Latina – Era stato arrestato ieri mattina, 15 aprile 2022, dagli agenti della volante un 40enne di Latina, perché si era reso responsabile di rapina impropria in danno della cassiera di un supermercato (leggi qui) della città ed era stato posto in regime di custodia domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di essere condotto innanzi al Tribunale di Latina nella mattinata di sabato 16 aprile per l’udienza di convalida.

Questa notte, tuttavia, l’uomo si era reso irreperibile ai controlli di Polizia Giudiziaria nella sua abitazione, ma gli agenti si sono messi immediatamente sulle tracce del fuggitivo, il quale poco dopo veniva sorpreso in una strada del centro cittadino e, quindi, condotto presso gli Uffici di corso della Repubblica.

Al termine delle formalità di rito, il pregiudicato è stato tratto in arresto perché colto nella flagranza del reato di evasione, ma questa volta, come disposto dalla competente Autorità giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Latina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

