L’Italnuoto verso Mondiali ed Europei, Butini: “Siamo pronti”

Roma – Ventuno atleti conquistano il pass individuale e di staffetta per i Campionati Mondiali di Budapest, 14 per i Campionati Europei di Roma.

Segue il bilancio degli assoluti primaverili UnipolSai di nuoto, disputati a Riccione, del direttore tecnico della nazionale di nuoto Cesare Butini: “Quando hai tanti campioni internazionali le aspettative sono sempre molto alte. Nel complesso sono soddisfatto. Ho visto segnali di crescita del settore giovanile tra cui atleti come Galossi nello stile libero e Cerasuolo nella rana; c’è stata la conferma di molti big e l’inserimento di volti nuovi per i progetti di staffetta. Qualcosa è mancato tra coloro che ci hanno fatto tanto divertire ai mondiali in vasca corta a dicembre – dice il Commissario Tecnico della Nazionale di nuoto – a questi atleti continueremo a dare sopporto in vista di una stagione lunga e densa. Purtroppo le tante gare internazionali in calendario confondono la preparazione e condizionano inevitabilmente le prestazioni”.

“Avremo 8 settimane per preparare i Mondiali ed altrettante per gli Europei. Questi tempi non consentono di completare fisiologicamente un ciclo di allenamento. Chi ha deciso le date delle manifestazioni, piazzando un Mondiale a giugno, quasi a caso, ha creato più problemi che aspettative. La federazione sarà sempre di supporto ad atleti e tecnici per garantire la formazione di squadre nazionali competitive e, come sempre accaduto, non saranno pochi centesimi a lasciare i ragazzi fuori dall’azzurro. Chi non parteciperà ai Mondiali ha comunque la grande occasione di prepararsi per i Campionati Europei di Roma che chiuderanno la stagione davanti al nostro pubblico. Sarà un evento straordinario – sottolinea Butini – dopo le feste pasquali annunceremo la squadra per i Mondiali”.

Atleti qualificati ai Mondiali di Budapest

– Donne (8)

Simona Quadarella (CC Aniene) negli 800 sl in 8’24″23 e nei 1500 in 15’59″32

Benedetta Pilato (CC Aniene) nei 50 rana in 29″85, nei 100 rana in 1’05″70 RIC e nella 4×100 mista

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika) nei 100 rana 1’06″17

Silvia Scalia (Fiamme Gialle / CC Aniene) nei 50 dorso in 27″66 RI

Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene) nella 4×100 mista con 54″91 nei 100 stile libero

Chiara Tarantino (Fiamme Gialle) nella 4×100 mista con 54″91 nei 100 stile libero

Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene) nella 4×100 mista con 1’00″25 nei 100 dorso

Elena Di Liddo (Carabinieri / CC Aniene) nella 4×100 mista con 58″70 nei 100 farfalla

– Uomini (13)

Marco De Tullio (CC Aniene) nei 400 sl in 3’44″47 pp e nella 4×200 in 1’46″29 pp

Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport) nei 100 dorso in 52″99 e nella 4×100 mista

Nicolò Martinenghi (CC Aniene) nei 50 rana in 26″49, nei 100 rana in 58″57 e nella 4×100 mista

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto) nei 50 rana in 26″85 RIC

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto) nei 1500 stile libero in 14’44″39

Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino) nei 100 stile libero in 47″88, nella 4×100 stile libero e nella 4×100 mista

Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia) nella 4×100 stile libero in 48″45

Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto) nella 4×100 stile libero in 48″50

Leonardo Deplano (CC Aniene) nella 4×100 stile libero in 48″68

Gabriele Detti (Esercito / In Sport Rane Rosse) nella 4×200 in 1’47″50

Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene) nella 4×200 in 1’47″55

Stefano Ballo (Esercito / Time Limit) nella 4×200 in 1’47″75

Piero Codia (Esercito / CC Aniene) nella 4×100 mista con 51″65 nei 100 farfalla

Atleti qualificati agli Europei di Roma

– Donne (4)

Simona Quadarella (CC Aniene) negli 800 sl in 8’24″23 e nei 1500 in 15’59″32

Benedetta Pilato (CC Aniene) nei 50 rana in 29″85 e nei 100 rana in 1’05″70 RIC

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika) nei 100 rana 1’06″17

Silvia Scalia (Fiamme Gialle / CC Aniene) nei 50 dorso in 27″66 RI

– Uomini (10)

Marco De Tullio (CC Aniene) nei 400 sl in 3’44″47 pp e nella 4×200 in 1’46″29 pp

Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport) nei 100 dorso in 52″99

Nicolò Martinenghi (CC Aniene) nei 50 rana in 26″49, nei 100 rana in 58″57

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto) nei 50 rana in 26″85 RIC

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto) nei 1500 stile libero in 14’44″39

Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino) nei 100 stile libero in 47″88, nella 4×100 stile libero

Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia) nella 4×100 stile libero in 48″45

Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto) nella 4×100 stile libero in 48″50

Leonardo Deplano (CC Aniene) nella 4×100 stile libero in 48″68

Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia) nella 4×100 stile libero in 48″77

