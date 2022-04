L’Under 17 dell’Ucraina a Coverciano, il coach gialloblù: “Grazie alla Figc”

Firenze – Lontano dagli orrori della guerra, a centinaia di chilometri di distanza dal proprio Paese, l’Ucraina Under 17 di calcio sta provando a riassestarsi sul campo di gioco per tentare la qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria.

In questa situazione drammatica, mercoledì 20 partirà il cammino della Nazionale gialloblù nell’Élite Round, in un raggruppamento a quattro squadre che comprende anche i pari età dell’Italia e che si svolgerà in terra toscana. Per preparare questo appuntamento, l’Ucraina è da ieri in raduno al Centro Tecnico Federale di Coverciano, ospite della Federcalcio fino a martedì, giorno in cui è previsto il trasferimento a Siena per il torneo di qualificazione alla fase finale degli Europei Under 17.

Dopo aver permesso – con il supporto della Uefa – alla Nazionale under 17 ucraina di raggiungere l’Italia in sicurezza, la Figc ha quindi messo a disposizione ‘la propria casa’ e i suoi campi, per consentire alla squadra gialloblù – come ha sottolineato il presidente Gravina – “di allenarsi, consentendo loro di partecipare nelle migliori condizioni”.

“Sono stato qui, a Coverciano – ha commentato il tecnico ucraino, Oleh Kuznetsov – anche trent’anni fa. La struttura è cambiata molto da allora, e l’ospitalità è davvero eccezionale. Grazie Figc”.

Della lista dei venti calciatori che prenderanno parte all’Élite Round, fa parte anche Andrii Firman, attaccante della Juventus che ha iniziato la sua avventura sportiva già qualche anno fa in Italia: “Il calcio aiuta a non pensare alla situazione che stiamo vivendo e vogliamo far vedere sul campo le nostre capacità. Il mio ringraziamento va alla Figc per tutto quello che ha fatto per noi. Ieri siamo arrivati a Coverciano ed è stato strano trovare qui i miei compagni di club, che stavano finendo il loro raduno con la Nazionale italiana Under 17…”.

Il torneo. L’Élite Round prenderà il via con le prime gare il 20 aprile: nella prima giornata l’Italia affronterà la Polonia a Siena (calcio d’inizio ore 15, diretta streaming su RaiPlay e replica tv alle 17 su RaiSport), mentre l’Ucraina esordirà nel girone a Poggibonsi contro il Kosovo alle 12.

Di seguito il dettaglio del calendario

Mercoledì 23 aprile

Italia-Polonia, Stadio Artemio Franchi di Siena alle 15.00 (diretta streaming su Rai Play a partire dalle 14.50, differita alle 17 su Rai Sport HD, canale 58 digitale terrestre)

Kosovo-Ucraina presso lo Stadio Comunale Stefano Lotti di Poggibonsi, alle 12.00

Sabato 23 aprile

Ucraina-Polonia presso lo Stadio Comunale Gino Manni di Colle di Val D’Elsa, alle 12.00

Italia-Kosovo presso lo Stadio Comunale Stefano Lotti di Poggibonsi 15.00 (diretta streaming sul sito della FIGC)

Martedì 26 aprile

Ucraina-Italia, Stadio Artemio Franchi di Siena, alle 15.00 (diretta su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle 14.50)

Polonia-Kosovo, Stadio Comunale Gino Manni di Colle di Val D’Elsa, alle 15.00

(figc.it)(foto@Figc)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.