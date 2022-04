Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone che si è impossessato dell’Europa centro-occidentale a ridosso del weekend si estenderà verso latitudini più settentrionali tra Pasqua e Pasquetta, fino a raggiungere la Scandinavia. Attiverà lungo il suo bordo destro una discesa di correnti fredde nord europee che punteranno direttamente la Penisola Balcanica, ma riusciranno a coinvolgere anche alcune delle nostre regioni nei prossimi giorni. Già nella serata di oggi, venerdì, la parte più avanzata di un primo fronte in discesa dal Baltico innescherà alcuni piovaschi sulle Alpi orientali. L’aria più fredda che inizierà ad affluire al suo seguito sarà causa di una certa variabilità sabato al Centro-Nord, anche con qualche piovasco, oltre che di un calo delle temperature, seppur contenuto. Nella giornata di Pasqua si intensificherà l’afflusso freddo dal Nord Europa e l’instabilità si concentrerà soprattutto al Sud con piogge e rovesci che tenderanno però ad attenuarsi con il passare delle ore, mentre le temperature subiranno una netta diminuzione su tutta Italia. Per Pasquetta il fronte avrà già abbandonato l’Italia e il tempo tornerà a migliorare anche al Sud, ma le temperature potranno perdere ancora qualche grado sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali in genere.

METEO SABATO 16 APRILE. Le ultime piogge legate alla depressione nord africana si esauriranno nella notte in sui settori settentrionali della Sicilia. Sul resto d’Italia inizialmente soleggiato, salvo alcuni addensamenti tra Veneto e Romagna e velature sul sud peninsulare. In giornata il sole si alternerà a qualche pioggia su Prealpi e alte pianure lombardo-venete e sul Piemonte occidentale, anche con rovesci temporaleschi in serata sulle Alpi Marittime e alta Lombardia. Una certa variabilità coinvolgerà inoltre le regioni centrali con piovaschi dal pomeriggio sulle zone interne, specie sull’Appennino laziale-abruzzese, in estensione in serata al Lazio fino alle coste e in moderata intensificazione, anche con qualche fiocco di neve sull’Appennino abruzzese dai 1500/1600m. Sulle regioni meridionali sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse su Sicilia e Calabria, anche con locali piovaschi a fine giornata. Ventilazione moderata settentrionale e temperature in calo.

METEO PASQUA. Ampi rasserenamenti al Nord, in Sardegna e sulle regioni dell’alto Tirreno, salvo residui addensamenti sulle Alpi occidentali. Inizialmente nuvoloso sulle regioni adriatiche e al Sud con piogge su Abruzzo interno, Lucania, Salento, Calabria e Sicilia settentrionale, tendenti a concentrarsi in giornata tra Calabria e Sicilia dove si avranno rovesci a tratti temporaleschi, mentre fenomeni più deboli sono attesi su Puglia, Lucania e Campania, anche con alcune schiarite. In serata schiarite sulle regioni peninsulari, ad eccezione della bassa Calabria dove insisteranno piogge e rovesci, così come su gran parte della Sicilia centro-orientale. Limite neve in calo fino a 700/800m sui rilievi abruzzesi. Temperature in diminuzione su tutte le regioni, anche sensibile. Venti tesi da nordest.

METEO PASQUETTA. Torna a prevalere il bel tempo su tutta Italia, pur con qualche eccezione. Dal pomeriggio aumenterà infatti la nuvolosità sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi in arrivo sui rilievi friulani. Un po’ di variabilità giungerà inoltre sul medio-basso Adriatico, con locali piovaschi tra pomeriggio e sera sull’alta Puglia. Nubi sparse e irregolari saranno presenti al mattino su Sicilia orientale e Calabria ionica, la sera ancora sulla bassa Calabria, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo sul basso Adriatico. Venti ancora tesi da nord-nordest sul medio-basso Adriatico.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: Continua la parentesi di bel tempo, almeno nella prima parte della giornata, infatti un rapido cambio delle circolazione causato dal transito di tese correnti orientali, porterà nel pomeriggio un aumento della nuvolosità sui settori settentrionali e interni della Toscana, con possibili rapidi e locali piovaschi o acquazzoni su Appennino e isolati tra Versilia, Pisano, Valdarno superiore e aretino. Entro la sera l’instabilità interesserà l’Umbria meridionale e il medio-basso Lazio, con locali rovesci e possibili brevi temporali. Venti di Grecale in netto rinforzo specie in serata su Toscana, Umbria e medio-alto Lazio. Temperature massime ancora sopra le medie con picchi di 23-25°C; calo termico tra sera e notte ad iniziare da montagne e colline interne. Mare da mosso a poco mosso.

DOMENICA: dopo la residua instabilità nelle prime ore delle notte (prevalentemente sul basso Lazio) la Pasqua trascorrerà all’insegna del tempo in prevalenza assolato, seppur con moderata/forte ventilazione di Grecale. Isolata variabilità diurna su colline e rilievi pontini (Monti Lepini-Ausoni e aree prospicienti), dove non si esclude qualche breve spunto piovoso. Temperature in flessione di alcuni punti, calo ancor più avvertibile in Montagna e in collina. Mare da mosso a molto mosso.

LUNEDI’: Pasquetta stabile e soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime frizzanti all’alba, specie sui settori interni e nei fondovalle. Massime stazionarie o in lieve crescita. Venti da Nordest in leggera attenuazione, ma ancora a tratti moderati-tesi tra Toscana, Umbria e medio-alto Lazio. Mari poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Commento del previsore Lazio

L’alta pressione ci terrà compagnia fino a venerdì con tempo stabile e in prevalenza assolato, seppur con nubi medio-alte temporaneamente anche estese e compatte ad offuscare i cieli specie del Lazio. Temperature massime miti, con valori prossimi i 24-26°C. Sabato inizialmente soleggiato, ma un rapido cambio della circolazione causato dal transito di fredde correnti balcaniche, porterà dal pomeriggio variabilità dapprima sui settori appenninici e interni della Toscana, con possibili locali e brevi piovaschi e in serata anche tra Umbria meridionale e medio-basso Lazio, con locali acquazzoni e possibili brevi temporali. Asciutto altrove, tra sole e qualche nube sparsa. Pasqua e Pasquetta stabili e soleggiate, salvo residua variabilità domenica sui settori del basso Lazio; venti di Grecale in netto rinforzo e temperature in generale calo.

(Fonte: 3B Meteo)