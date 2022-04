Mondiali di pallavolo, l’Ucraina è tra i paesi partecipanti

La Federazione Mondiale della Pallavolo ha annunciato che Polonia e Slovenia ospiteranno il Campionato del Mondo maschile di pallavolo 2022, rimosso dalla Russia a causa della guerra in Ucraina. La Federazione, inoltre, ha comunicato che ai due paesi organizzatori della rassegna iridata potranno aggiungersi altre nazioni europee.

L’altra novità è che l’Ucraina, in quanto nazionale con il punteggio più alto del world ranking tra le squadre non qualificate, prenderà parte al Mondiale al posto della Russia. Le nazionali russe, infatti, sono state escluse da tutti gli eventi internazionali e continentali fino a nuova decisione.

A dimostrazione della solidarietà europea, inoltre, vi è la possibilità che una o più nazioni del vecchio continente si uniscano a Polonia e Slovenia per ospitare il Campionato del Mondo 2022, e in questo caso saranno annunciate successivamente. (federvolley.it)(foto@federvolley.it)

