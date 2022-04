Ostia, Picca (Lega): “Litorale ‘svenduto’ a Gualtieri. Una beffa per i cittadini”

“Il presidente Falconi getta la maschera, e dopo aver fatto flop con i bandi per la gestione degli arenili – andati in gran parte deserti – ora regala al sindaco di Roma anche la delega al litorale di Ostia”. È quanto dichiara in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega nel Municipio X.

“Altro che autonomia, – prosegue la Capogruppo – siamo di fronte ad una beffa per i cittadini del Municipio X, compresi quelli traditi dalle promesse elettorali fatte dall’inconcludente Falconi in campagna elettorale. Spiace che un fiore all’occhiello come il mare di Roma debba essere ‘svenduto’ a Gualtieri, mentre a nostro parere il litorale merita grande attenzione tanto che avevamo immaginato ‘Ostia Distretto Marittimo’. Un progetto concreto che prevedeva l’assegnazione di risorse straordinarie per valorizzare questa parte di territorio, per potenziare la Roma Lido, incentivare il commercio e le Pmi”.

“In questo modo, invece, – conclude Picca – Ostia perde la sua centralità, la possibilità di essere attrattiva per nuove economie e indotto, non solo per il Municipio X ma indirettamente anche per Roma Capitale”.

