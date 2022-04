Un’Art Car per Senna: al Gp di Imola una mostra in ricordo del campione di F1

Mentre i tifosi della Ferrari attendono la gara di Imola per sognare ancora un grande traguardo, lo stesso circuito italiano evoca uno dei personaggi più importanti della Formula Uno. E proprio in occasione del prossimo Gran Premio del 24 aprile, gli organizzatori metteranno in esposizione un’opera d’arte dedicata ad Ayrton Senna.

Mancheranno solo sei giorni dal Gp dell’Emilia Romagna, che il circolo della Formula Uno non ricorderà ancora il suo Mito. Infatti il 1 maggio saranno 28 anni senza di lui. L’incidente del 1994 accorso suscita profonda emozione e cordoglio per tutti. E allora, dove Senna ha perso la vita e dove lo stesso ha conquistato tuttavia i trionfi più grandi della carriera, verrà appunto esibita un’Art Car realizzata da Matteo Macchiavelli in collaborazione con l’artista francese Jisbar. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

A fine anno poi verrà battuta all’asta e il ricavato andrà in parte, alla fondazione di beneficenza del pluricampione mondiale brasiliano della Formula Uno.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.