Borgata Aurelia, acqua non potabile dalla fontanella di via Paganini: l’ordinanza del Sindaco

Civitavecchia – Il Sindaco di Civitavecchia ha emesso un’ordinanza di non potabilità dell’acqua.

“La misura – si legge nella nota del Comune – si è resa necessaria alla luce di valori sui parametri di Enterococchi non conformi, dopo un campionamento effettuato alla fontana pubblica di via Paganini. Su proposta dell’Asl Roma 4, pertanto, è stato stabilito il divieto di utilizzo per scopi potabili dell’acqua erogata da detto punto di fornitura”.

