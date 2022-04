La lista civica “Ladispoli dei valori” aderisce a Italia Viva

“Il gruppo di ‘Ladispoli dei valori’ aderisce a Italia Viva“. Ad annunciarlo è il fondatore, Gianni Crimaldi: “Abbiamo scelto di aderire a Italia Viva in quanto sentivamo la necessità di tornare a occuparci anche della politica nazionale. Siamo da sempre impegnati per la città di Ladispoli, per cui lavoriamo per contribuire al suo miglioramento e allo sviluppo di progetti che guardino al futuro.

In questo delicato momento vogliamo partecipare anche alla costruzione delle politiche pubbliche di livello regionale e nazionale. Abbiamo trovato in Italia Viva un luogo in cui ci sentiamo a nostro agio, e condividiamo le scelte portate avanti, che hanno al centro l’obiettivo di sconfiggere il populismo”.

Felici per le nuove adesioni si sono detti i coordinatori cittadini di Italia Viva, Sabino Russoniello e Marisa Alessandrini: “L’adesione di Ladispoli dei valori segna una crescita importante del nostro partito sul territorio, non solo in termini numerici ma anche di capacità di elaborazione politica. Per valorizzare ulteriormente questa proficua unione, terremo un incontro pubblico alla presenza dei nostri Coordinatori provinciali, Ileana Piazzoni e Luca Andreassi, e della consigliera regionale di Italia Viva Marietta Tidei. L’iniziativa si terrà giovedì 21 aprile alle ore 18 presso il “Central Bar’ in viale Italia 47/49. Sarà anche l’occasione per parlare dei programmi della lista ‘Per Pascucci’ di cui facciamo parte, a sostegno della candidatura a sindaco di Alessio Pascucci”.

