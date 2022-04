Ladispoli, pubblicato il bando per il Premio letterario: come partecipare

Ladispoli – E’ stato pubblicato nei giorni scorsi il bando del Premio letterario nazionale “Città di Ladispoli”, concorso giunto alla sua XI edizione e diventato evento culturale di rilevanza nazionale che, come ogni anno, vedrà il suo punto culminante l’8 dicembre, con la cerimonia di premiazione delle opere in concorso.

“Due importanti novità di questa edizione – spiega Francesca Lazzeri, presidente della giuria e organizzatrice del concorso –: la prima è il ritorno della partecipazione delle scuole al nostro premio che, causa Covid, avevamo dovuto sospendere; l’altra è l’inserimento di una nuova categoria ‘Libro per ragazzi edito’, che si avvarrà del giudizio di una giuria tecnica e di una giuria di giovani”.

“Ringraziamo tutti gli autori che in questi anni hanno partecipato al nostro concorso e a tutti quelli che intenderanno partecipare – aggiunge Lazzeri -: le vostre opere, oggi più che mai, oltre che a nutrirci l’anima continuano a darci forza e speranza”.

“Potrete trovare il bando così come il modulo di iscrizione sul sito dedicato al concorso (clicca qui). Ricordiamo – conclude Francesca Lazzeri – che il premio è dedicato esclusivamente alle opere edite, mentre per quanto riguarda la parte del premio dedicata alle scuole tutto rimane invariato. Quindi appuntamento con la scadenza del bando il 22 ottobre, mentre le nomination delle quattro categorie saranno comunicate entro il 21 novembre 2022 e, come consuetudine, con tutti gli autori l’appuntamento clou è per l’8 dicembre giorno della cerimonia di premiazione”.

