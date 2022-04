L’annuncio del Campidoglio: anche Dragoncello avrà il suo playground

Ostia – Dragoncello avrà il suo playground.

Ad annunciarlo è stato, nei giorni scorsi, Ferdinando Bonessio, presidente della commissione capitolina Sport e capogruppo di Europa Verde Ecologista in Campidoglio: “Siamo molto contenti di poter dotare, quanto prima, Dragoncello di uno spazio da restituire ai ragazzi del quartiere e da trasformare in un luogo di sana aggregazione dove alimentare e far crescere la cultura sportiva, anticamera della pratica sportiva”, ha commentato.

Il progetto prevede la realizzazione di un playground a uso pubblico attrezzato per lo svolgimento di attività sportive di tipo ludico-amatoriali in una zona situata all’incrocio tra via Vincenzo Petra e via dell’Osteria di Dragoncello, all’interno del parco Vittime del Razzismo. Per la realizzazione dell’opera, che prevede il recupero di un’area su cui realizzare un’impiantistica leggera destinata allo sport libero e amatoriale, il budget a disposizione è di circa 90mila euro.

“Si tratta di un importante intervento di recupero e riqualificazione urbana – ha spiegato Bonessio – in un territorio che allo stato attuale dispone di pochissime opportunità di aggregazione culturale per i suoi abitanti. Ecco che il playground offre ai giovani di tutte le età una nuova forma di cittadinanza e partecipazione basata sullo sport come fenomeno culturale e fatto sociale in grado di trasmettere modelli di vita e di comportamento virtuosi”.

“In un’ottica di collaborazione tra cittadini e istituzioni, auspico inoltre che il Municipio X preveda un presidio del territorio dal basso, a tutela del bene pubblico comune, contro eventuali atti vandalici”, ha concluso il consigliere capitolino.

