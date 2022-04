Ostia, poliziotti in moto “vegliano” sul territorio anche a Pasqua

Ostia – Operativi anche a Pasqua e Pasquetta gli uomini e le donne del X Distretto Lido, che in questi giorni stanno “vegliando” sul territorio del decimo municipio con le loro moto.

L’obiettivo dei poliziotti è quello di contrastare i reati predatori e permettere ai cittadini di trascorrere, dopo le difficoltà degli ultimi anni, le feste in serenità.

Per questo, gli agenti stanno tenendo sotto controllo tutte le zone di maggior afflusso, come il lungomare e le aree picnic, dove in tanti si sono riversati per festeggiare la Pasqua e la Pasquetta.

