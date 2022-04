Parigi-Roubaix, Ganna è lontano dal podio: “Tornerò fino a che non vincerò io”

Si è fermata al 60esimo chilometro la Parigi-Roubaix di Filippo Ganna. Il campione olimpico di inseguimento a Tokyo e già iridato, ha mollato la presa sulla gara dopo aver avuto alcuni problemi meccanici con la bici, mentre attraversava dei tratti in pavè. E’ sempre riuscito tuttavia a rientrare nel gruppo dei migliori, facendo leva sulla forza e sulla velocità delle sue gambe, ma evidentemente non è bastato.

Ha pagato lo sforzo Ganna e si è poi piazzato al 35esimo posto a 4’47” dal vincitore e suo compagno di squadra Dylan Van Baarle. L’azzurro al termine della competizione, una delle più prestigiose nel ciclismo mondiale, ha detto: “Mi piacerebbe avere la targhetta col mio nome delle docce, continuerò a tornare qui fino a quando ci riuscirò”. E la targhetta con il nome nelle docce, secondo la tradizione della Roubaix, è un onore riservato ai vincitori.

(foto@Federciclismo)

