Pizza senza glutine, Fabio Alveti di Ardea vince il campionato mondiale

Ardea – Ad Ardea si mangia la migliore pizza senza glutine del mondo. Fabio Alveti, residente ad Ardea, è il proprietario del delivery “Altrocheimpasto” e con la sua pizza ha conquistato il podio al campionato mondiale che si è tenuto al Palaverdi del Polo Fieristico di Parma.

“Vorrei fare i miei complimenti e quelli della nostra Amministrazione a Fabio Alveti per il suo primo posto al campionato mondiale della pizza”, ha commentato l’assessore Alessandro Possidoni.

“Da tanti anni, Fabio porta in alto il nome di Ardea: già nel 2019 aveva partecipato al talent-show Master Pizza Champion distinguendosi per la sua perizia e professionalità, oltre ad altri importanti contest. Questa volta Fabio è riuscito a convincere la giuria aggiudicandosi il primo premio per la miglior pizza senza glutine del mondo”.

“Oggi ho sentito telefonicamente Fabio per complimentarmi con lui. Nei prossimi giorni Fabio verrà in comune per ricevere i ringraziamenti dell’Amministrazione e una targa celebrativa per l’importante risultato raggiunto”.

