Roma, anziana rapinata della borsa: giovani arrestati da Carabinieri fuori servizio

Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza due uomini, di 21 e 22 anni, gravemente indiziati di aver compiuto una rapina ai danni di una donna anziana in via Laurentina a Roma.

Nel pomeriggio del 12 aprile 2022 due Carabinieri, liberi dal servizio hanno notato i due uomini mentre rovistavano all’interno di una borsa che, commentavano, aver asportato poco prima ad una anziana donna.

L’immediato intervento dei Carabinieri permetteva di recuperare la refurtiva e di contattare la vittima rintracciata poco dopo che ha denunciato che, 10 minuti prima, un uomo travisato, le aveva afferrato con violenza un braccio per poi asportarle la borsa, dandosi alla fuga a bordo di un’autovettura Fiat Punto condotta dal complice.

Nel corso della perquisizione dei due fermati e del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto un cacciavite e due radio ricetrasmittenti. Gli arrestati, che dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso, sono stati condotti presso le aule di piazzale Clodio dove l’arresto è stato convalidato per entrambi e in attesa del processo uno è stato sottoposto all’obbligo di firma e l’altro agli arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

