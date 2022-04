Ruba un pc nel locale di Gaeta in cui lavorava: nei guai giovane di Civitavecchia

A conclusione di mirate attività investigative sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati contro il patrimonio. Nello specifico, i militari della:

I militari della Stazione dei Carabinieri di SS Cosma e Damiano hanno tratto in arresto, in ottemperanza al provvedimento dell’Autorità giudiziaria di Cassino, un 47enne di Minturno per essersi allontanato, senza giustificato motivo e alcuna autorizzazione, dalla propria abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari.

I militari di Formia hanno denunciato in stato di libertà 4 uomini, responsabili a avario titolo di reati in materia edilizia, per le opere edili eseguite presso un noto bar di Formia senza alcun titolo autorizzativo, nonché sottoposta a sequestro l’area.

Gli uomini dell’Arma della Tenenza CC di Gaeta hanno denunciato un 24enne di Civitavecchia per aver rubato un pc portatile dall’interno di un locale di Gaeta ove peraltro lo stesso si trovava per lavoro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

(Il Faro online)