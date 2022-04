Alla biblioteca di Ladispoli la presentazione di “Punto Zero”, il primo romanzo di Gianni Contarino

Ladispoli – L’amministrazione comunale di Ladispoli informa i cittadini che, presso la biblioteca “Peppino Impastato” di via Caltagirone, giovedì 21 aprile alle ore 16,30, si svolgerà la presentazione di Punto Zero, primo romanzo di Gianni Contarino. L’autore, già scrittore di poesie e racconti, attraverso le vite dei suoi personaggi affronta il tema del lavoro precario nella società odierna e racconta del coraggio delle scelte e delle difficoltà nelle relazioni interpersonali. La presentazione si terrà in sala conferenze, la partecipazione è libera e gratuita, è necessario essere in possesso del green pass.

