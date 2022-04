Ardea, al via le giornate di prevenzione dedicate ai cittadini

Ardea – “Stiamo per riorganizzare una serie di giornate di prevenzione dedicate ai cittadini del comune di Ardea“. Ad annunciarlo, è l’assessore Alessandro Possidoni.

“Come ricorderete, – spiega l’Assessore – nell’ultimo anno, quasi ogni mese abbiamo organizzato mammografie o pap test gratuiti, controlli audiometrici, analisi del sangue e ed altri tipi di visite in collaborazione con la Asl Roma 6 o con ditte private. Abbiamo, quindi, allargato la nostra attenzione anche gli animali con le giornate di microchippatura in sala consiliare. E così continueremo. Questo mese riattiverò le giornate di prevenzione per i nostri cittadini. Con il passar dei giorni vi darò maggiori dettagli sulle singole iniziative ma, intanto, vi anticipo che per il 29 Aprile ne è stata fissata una. A breve vi dirò di cosa si tratta. Sarà necessario prenotarsi con TuPassi. Per essere aggiornati subito sulle nuove giornate vi invito ad iscrivermi al mio canale Telegram “Alessandro Possidoni Ardea” che vi permetterà di ricevere immediatamente sul cellulare un messaggio sull’attivazione dei nuovi Open Day: in questo modo avrete maggiori possibilità di trovare prenotazioni libere”.

