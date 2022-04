Castel Fusano, riprendono le visite al Castello Sacchetti-Chigi

Ostia – Riprendono le visite al al Castello Sacchetti-Chigi, nel cuore della Pineta di Castel Fusano, affrescato da Pietro da Cortona. La visita, con la guida della Dott.ssa Loretta Buonamico, si svolgerà sabato 23 aprile con appuntamento alle ore 10.30 davanti al cancello d’ingresso, in Viale Mediterraneo n.52 (traversa di Via della Villa di Plinio, nei pressi del Canale dei Pescatori).

Regole di partecipazione alle visite:

– il numero dei partecipanti sarà limitato

– distanziamento reciproco di almeno un metro

– ogni partecipante dovrà essere munito di mascherina Ffp2

– ricorso frequente all’igiene delle mani.

Prenotazione obbligatoria, preferibilmente con messaggio WhatsApp indicando i nomi di tutti i partecipanti al:

327 4564966 (Loretta) o al 347 8238652 (Gabriella).

Il contributo richiesto a copertura delle spese è di euro 27 a persona (euro 20 oneri per l’apertura del sito + euro 7 per la visita guidata) da versare anticipatamente, al momento della prenotazione entro venerdì 22 aprile.

Castello Sacchetti-Chigi

Il meraviglioso Castello, ancora oggi residenza privata della famiglia Chigi, venne edificato o meglio ristrutturato, agli inizi del Seicento, ampliando un casale pre-esistente, dalla famiglia di origine fiorentina dei Sacchetti, che lo vendette nel 1755 agli avi degli attuali proprietari. Servendosi dell’opera dell’architetto Girolamo Rainaldi e soprattutto dell’intervento pittorico di Pietro da Cortona, tra il 1628 ed il 1631 venne così realizzato quello che fu definito “un palazzo incantato”: una costruzione compatta, con quattro torri angolari per difendersi dagli eventuali assalti dal mare, ed un’altana.

Il visitatore viene accolto oggi, come in passato, in un vasto atrio dove, a fianco a reperti antichi, statue ed epigrafi, trova posto uno splendido busto di Papa Alessandro VII, Fabio Chigi.

Una stretta scala conduce al piano nobile con volte affrescate con scene dal Vecchio Testamento, alludenti alla natura agricola della residenza, mentre nella piccola Cappella, interamente realizzata da Pietro da Cortona, appaiono scene dal Nuovo Testamento con un unico filo conduttore: l’acqua ed il paesaggio agreste che circondava il Castello.

Il secondo piano riserva una notevole sorpresa, un ampio salone interamente affrescato: sulla volta scene del mito e della storia romana, simboleggianti lo scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni, e sulle pareti 12 raffigurazioni di Carte Geografiche.

Un complesso programma iconografico che rimanda ad un clima raffinato e colto quale quello della prima metà del Seicento romano che vide l’affermarsi di una nuova stagione culturale ed artistica, quella del Barocco.

