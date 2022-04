Elezioni ad Ardea: Luca Vita, Monica Fasoli e Eliana Peperoni firmano un patto di coalizione

Ardea – Ardea Domani, Liberiamo Ardea e Lista Civica Per Ardea firmano un patto di coalizione in vista delle elezioni del 12 giugno. Rinnovamento della classe dirigente e nuovi spazi pubblici per i cittadini: questi i due obiettivi principali delle tre forze politiche unite.

“Tutti e tre avvertiamo la necessità di un radicale cambiamento della classe dirigente – ha detto a ilfaroonline.it Luca Vita, candidato Sindaco di Ardea Domani -, c’è bisogno di persone nuove e c’è bisogno anche di un nuovo modo di governare, che non sia quella vecchia politica che ha gestito lo sviluppo dei vari quartieri e che non sia neanche quella del M5S, una politica di 5 anni chiusa e poco dialogante con la città”.

“Il nostro secondo obiettivo comune è valorizzare il bene pubblico – prosegue -. Ad Ardea è un problema: addirittura le strade di alcuni quartieri non sono pubbliche. Parliamo di porzioni di territorio che sono sottratte alla cittadinanza. Lottizzazioni che sono avvenute senza curarsi di creare degli spazi per la collettività. Questo è un tema su cui ciascuna delle tre liste ha una storia. Ad esempio Eliana Peperoni porta avanti una battaglia per scardinare il sistema dei consorzi, una battaglia che condividiamo da anni. Abbiamo una comune idea di città. Ardea è un territorio vasto e ha bisogno di spazi pubblici, di strutture pubbliche, anche di uffici pubblici”.

“Facciamo appello alle forze politiche – conclude Luca Vita – e alle cittadine e ai cittadini che credono nella necessità di un radicale cambio di passo. Questa coalizione civica è aperta al loro contributo, alla partecipazione di donne e uomini disposti a lavorare anche duramente per il bene comune, determinati a tagliare i ponti con un passato fallimentare e a dialogare costantemente con le realtà sociali di Ardea. Dobbiamo avere il coraggio di alzare la testa, di compiere tutti insieme uno scatto d’orgoglio, perché Ardea merita di più”.

