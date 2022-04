Formula Uno, gli orari e la diretta tv del Gran Premio di Imola

Inizia il conto alla rovescia per il Gran Premio di Imola. E quest’anno l’appuntamento che torna in Italia, della Formula Uno mondiale, vive ore di grande emozione perché la Ferrari sta volando nel campionato iridato ed è prima grazie alle vittorie di Charles Leclerc, che potrebbe replicare il successo. L’evento sportivo si svolgerà tra il 22 e il 24 aprile, giorno della gara.

Sale l’attesa per i tifosi che riempiranno l’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ con il tutto esaurito già registrato. Anche davanti alla televisione e con l’uso dei dispositivi tecnologici gli appassionati di Formula Uno seguiranno le gesta dei ragazzi della Rossa. Non solo Leclerc, ma anche Carlos Sainz. La diretta del Gran Premio potrà essere seguita su SkySport e in chiaro su canale 8.

Dirette SKY (fonte@GazzettadelloSport)

Venerdì 22 aprile

Prove Libere 1: 13.30 – 14.30

Qualifiche: 17 – 18

Sabato 23 aprile

Prove Libere 2: 12.30 – 13-30

Sprint Race: 16.30 – 17.30

Domenica 24 aprile

GP Emilia Romagna: ore 15

Dirette TV8

Sabato 23 aprile

Sprint Race: ore 16.30 – 17.30

Domenica 24 aprile

GP Emilia Romagna: ore 15

(foto@ScuderiaFerrari@Twitter)

