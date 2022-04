Frasi sugli atleti omosessuali, Goggia: “Mi scuso, non volevano essere discriminatorie”

“Mi dispiace e mi scuso”. Sofia Goggia, stella dello sci azzurro, si esprime così su Twitter dopo le dichiarazioni rilasciate in un’intervista al Corriere della Sera. Nel corso dell’intervista, rispondendo alla domanda ‘Ci sono omosessuali tra gli atleti?’, la bergamasca ha risposto: “Tra le donne qualcuna sì. Tra gli uomini direi di no. Devono buttarsi giù dalla Streif di Kitz…”.

“Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce –scrive l’atleta su Twitter-. Mi dispiace e mi scuso con tutte le persone che si sono sentite offese per la frase che è uscita nell’intervista del Corriere che, sicuramente, quando l’ho pronunciata, non voleva essere di natura discriminatoria”. (Adnkronos)(foto@fisi.org)

