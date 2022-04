Terracina – In questi giorni, l’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Terracina ha ospitato 21 docenti provenienti dalla Turchia nell’ambito delle attività di scambio internazionale del Programma ERASMUS+. Gli insegnanti stranieri, che hanno scelto la scuola pontina per approfondire le tematiche e le metodologie didattiche connesse al tema dell’inclusione nel sistema scolastico italiano, hanno mostrato grande interesse per l’organizzazione e la proposta didattica dell’Istituto Maria Montessori. “I nostri insegnanti sono stati accolti con grande cura dai colleghi italiani. Tutte le attività sono state organizzate con grande cura e professionalità”, ha dichiarato con soddisfazione Nazmiye Klyak, responsabile del gruppo dei docenti turchi.

La presenza dei docenti stranieri ha suscitato notevole entusiasmo tanto negli insegnanti quanto negli alunni dell’Istituto terracinese: i docenti dei diversi ordini di scuola hanno avuto l’opportunità di approfondire le diverse strategie per l’inclusione scolastica dei minori; gli alunni hanno avuto finalmente l’occasione, dopo due anni di emergenza sanitaria, di confrontarsi con realtà esterne e di esprimersi in lingua inglese.

Anche la Dirigente scolastica, Barbara Marini, ha manifestato la sua soddisfazione: “Grazie a tutto il personale della scuola che ha reso possibile l’iniziativa, frutto di un lavoro lungo, attento e ben organizzato. Sono orgogliosa di lavorare in una Scuola in cui il personale riesce sempre a cogliere nuove opportunità per gli studenti. Questo non è assolutamente banale”.

Non è la prima volta che l’Istituto ospita docenti stranieri: grazie alla collaborazione con l’Associazione EU-TRACK di Terracina ha già accolto gruppi di docenti provenienti da diversi paesi europei interessati ad approfondire le tematiche della digitalizzazione e dell’inclusione.

Il “Montessori”, dal 2018, ha infatti avviato un processo di europeizzazione del curricolo scolastico promuovendo la partecipazione alle iniziative del Programma Erasmus+. Nel corrente anno scolastico circa 20 docenti e 20 studenti avranno l’opportunità di partecipare ad azioni di mobilità in vari paesi europei. Inoltre, a maggio accoglieranno per una settimana cinque docenti della Finlandia e un gruppo di studenti e docenti provenienti dalla Francia.

