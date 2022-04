Nettuno, cambio al vertice della Scuola di Polizia: Vincenzo Avallone sarà il nuovo direttore

Nettuno – Il Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola ha salutato il Direttore dell’Istituto Superiore per Ispettori di Polizia di Nettuno. Il Dirigente Superiore della P.S., dott. Giuseppe Mauro Volpe, lascia il posto, dopo quattro anni di incarico per prendere servizio come Direttore del Servizio Scuole e Corsi dell’Ispettorato della Scuola della Polizia di Stato. Al suo posto, dal 20 aprile, prenderà servizio come direttore della Scuola di Polizia di Nettuno il dirigente Superiore dottor Vincenzo Avallone.

“Ringrazio il dottor Volpe per il lavoro svolto a Nettuno in questi anni – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – un professionista dello Stato e una persona di rara sensibilità e competenza che ha dato tanto al nostro territorio e che salutiamo con affetto augurondogli il più roseo futuro professionale. Colgo l’occasione per dare il benvenuto al dottor Avallone certo che raccoglierà in maniera egregia il testimone lasciato dal Dottor Volpe”.

In segno di ringraziamento il Sindaco ha donato, da parte dell’intera città di Nettuno, un quadro raffigurante la Madonna delle Grazie.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Nettuno, clicca su questo link