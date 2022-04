Pista ciclabile in via Nervi a Fregene, Baccini: “Troppi problemi, progetto da rivedere”

Fiumicino – Problemi di parcheggi, cordoli pericolosi soprattutto di notte, accessi alle case divenuti problematici. Sono i disagi che la pista ciclabile su via Nervi a Fregene sta provocando ai residenti, che infatti stamattina sono scesi in protesta. Accanto a loro anche il leader dell’opposizione Mario Baccini, che ha ascoltato le lamentele giunte da più parti.

“La petizione che hanno iniziati i residenti di via Nervi – spiega Baccini – è il sintomo del disagio grave al quale sono sottoposti. La realizzazione della pista ciclabile, sembra essere stata pensata senza tener conto né delle conseguenze sulla quotidianità del quartiere né della questione sicurezza.

Non a caso – spiega Baccini – oltre alla petizione c’è già chi sta preparando denunce formali. Ed effettivamente la realizzazione di questi lavori non sembra davvero ottimale. Per questo, facendomi carico delle lamentele dei residenti, chiederò al Sindaco di rivedere il progetto, certamente migliorabile sotto molti punti di vista”.

