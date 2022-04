“Pomezia aiuta” e l’Hotel B&B insieme per il supporto e l’accoglienza di 47 profughi ucraini

Pomezia – L’Associazione “Pomezia aiuta” e il responsabile Paolo Dimasi riferiscono la collaborazione e supporto per i 47 profughi ucraini ( maggiormente donne e bambini ) che da circa un mese alloggiano in Hotel B&B di Pomezia in Via Pontina al KM 27,500: “Un Grazie ai giovani Direttori dell’Hotel – dichiara l’Associazione – Marco Vecci e Francesca Marzullo (compagni di vita e nel lavoro) per la loro dedizione e disponibilità per i profughi Ucraini”.

L’Associazione da supporto fornendo vestiario, giocattoli , prodotti di igiene personale e si prende cura per l’iscrizione all’asilo dei bambini ucraini e richiesta di pulmino per il trasporto. Per i ragazzi dall’età di 15 anni si effettua iscrizione B1 Italiano Scuola Centro Provinciale Istruzione Adulti. Provvediamo assistenza con Elena mediatore culturale di lingua Ucraina per effettuare tesserino STP in Azienda Sanitaria Locale ASL RH6 di Pomezia. Grazie alla collaborazione del Pediatra Dott. Alessandro Tucci che visita i Bambini nell’ Hotel B&B di Pomezia e per i farmaci prescritti ci sarà un agevolazione sul prezzo presso la Farmacia Corsi di Pomezia.

Hotel B&B in collaborazione con l’Associazione “Pomezia aiuta” è un punto di raccolta aiuti umanitari per tutti i Profughi provenienti dall’Ucraina

Come aiutare

Ecco le linee guida delle richieste espresse dai profughi ucraini:

Sapone

bagnoschiuma

shampoo

dentifricio

crema solare per bambini

assorbenti igienici

spugne

detersivo in polvere

pettine

deodorante

forbici per unghie

salviette umide

vitamine b12

scarpe

vestiti

intimo donna e bambimi

cibatte

Rivolgersi in via Pontina al Km 27,500 dal lunedì al sabato dalle ore 13:00 alle ore 15:00

Numero verde 800592484

Email: info@pomeziaaiuta.com

Whatsapp: 389/8421966

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link