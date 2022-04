Roma. Risse, rapine e irregolarità: locale chiuso per 20 giorni

Roma – Chiuso con provvedimento del Questore un locale a Testaccio.

Il provvedimento nasce dai diversi controlli amministrativi effettuati dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, insieme al personale della ASL Roma e dell’Ispettorato del Lavoro, a seguito dei quali sono state riscontrate diverse irregolarità, tutte sanzionate, sia di carattere igienico-sanitario che per ciò che attiene la tutela dei lavoratori; inoltre sono state rilevate violazioni alle prescrizioni imposte sul numero degli avventori autorizzati all’interno del locale.

Negli ultimi mesi i poliziotti del locale commissariato sono intervenuti in più occasioni per alcune segnalazioni di risse, liti, e anche per una patita rapina.

La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Roma ha avviato così un’istruttoria, al termine della quale il Questore ha firmato un provvedimento per la sospensione della licenza per 20 giorni, notificato nella giornata di sabato dagli agenti del commissariato Celio che, come previsto, hanno affisso sulla saracinesca del locale il cartello con la dicitura “Chiuso con provvedimento del Questore”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.