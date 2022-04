Cerveteri – Nei giorni 11e 12 aprile l’Associazione Scuolambiente ha in contrato gli alunni e le insegnanti delle classi 4D e 3C della primaria dell’Istituto comprensivo “Salvo D’Acquisto” di Cerveteri nell’ambito del progetto “Torre Flavia – Un’aula Verdeblu”, con il quale si intende far conoscere ai ragazzi il patrimonio ambientale del proprio territorio e promuovere azioni di cittadinanza attiva rispetto alla protezione dei beni ambientali e delle aree protette.

Maria Beatrice Cantieri, Leda Bressanello e Settimo Tidona hanno accolto i ragazzi all’ingresso nord del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia e li hanno guidati in un percorso attraverso il quale sono state illustrate la storia dell’area protetta e le sue caratteristiche naturalistiche e ambientali e ancora la sua peculiarità di area umida che consente la sosta e la permanenza di uccelli migratori e stanziali. E’ stata evidenziata anche la particolarità di questa zona per la nidificazione del Fratino, specie in estinzione che per questo va salvaguardata con iniziative di controllo e tutela operate dai volontari del Campo Fratino.

Durante il percorso i ragazzi hanno fatto merenda presso il Giardino del Fratino, uno spazio che Gianluca Vannoli, volontario molto attivo di Scuolambiente, ha messo a disposizione dell’Associazione. I ragazzi della 3C, nel corso della visita, hanno fatto un piacevole incontro con il dott. Battisti, curatore dell’area, e con il comandante Cacace della Guardia Costiera, che si sono complimentati con loro per l’attenzione e l’impegno con cui stavano seguendo le attività proposte.

L’ultima parte dell’incontro è stata dedicata ad una piccola pulizia dell’area in cui i ragazzi si sono impegnati con entusiasmo.

Con le insegnanti si è, quindi, concordato di elaborare cartelli, ricerche, schede che verranno presentati nell’incontro finale, sempre in area il 24 maggio, a testimonianza del percorso svolto.

