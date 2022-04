Aranova e Palidoro in lutto piangono don Antonio Ghirighini, “un prete prete”

Fiumicino – E’ morto nella la sera del Lunedì di Pasqua don Antonio Ghirighini. Nato a Roma 82 anni fa, ordinato sacerdote da San Paolo VI a San Pietro nell’Anno Santo del 1975, è stato accolto in Diocesi da Mons. Diego Bona e nominato Parroco all’Aranova, in Comune di Fiumicino, dove ha portato a compimento la costruzione della nuova, ampia Chiesa. Nominato Parroco a Cesano nel 2003, dopo due anni è stato trasferito a Boccea e quindi, negli ultimi anni, a Palidoro.

Un “prete prete”, come lo ricorda don Roberto Leoni: “La salute, da tempo compromessa – don Antonio ha avuto sempre difficoltà respiratorie, per risolvere le quali non è servito neanche il trasferimento vicino al mare di Palidoro – lo ha abbandonato in questi ultimi mesi nei quali, però, è stato amorevolmente assistito dai suoi parrocchiani che, letteralmente, non lo hanno lasciato nemmeno un minuto.

Don Antonio era un prete che amava Gesù. Questo era il suo segreto. Amava l’Eucaristia e la Parola. Per capirlo bastava sentirlo parlare. Pieno di Cristo come era, sapeva incantare e coinvolgere le persone. Era un prete a tutti gli effetti. Ovunque è stato, ha lasciato dietro di sé un ricordo bello, come solo i parroci di una volta riuscivano a fare. Ora la sua ricompensa eterna è più che certa.

Don Antonio stimava gli altri superiori a sé perché era un uomo di pace, mite, buono e generoso. Ha seminato a larghe mani e per questo ha ricevuto tanto dai suoi fedeli. Costretto a letto, negli ultimi giorni, sentendo approssimarsi sorella morte, anche ad occhi chiusi già guardava oltre e le sue parole esprimevano ancor più luce, speranza e pace; alzando le braccia come all’elevazione, ripeteva ‘amen’ proprio come se celebrasse la Santa Messa.

Pensava sempre alle vocazioni sacerdotali, Don Antonio, ai giovani sui quali Gesù ha messo gli occhi da tempo e che ora devono rispondergli un “sì” senza paura. Fino all’ultimo per loro ha pregato, perché ci sia ancora chi possa continuare il suo ministero; in fondo, ogni uomo desidera lasciare dei figli dietro di sé. Uniamoci anche noi alla sua preghiera perché questa Diocesi possa avere tanti altri ‘don Antonio’ bravi, buoni e generosi, a servizio del Vangelo”.

Il funerale di don Antonio Ghirighini si svolgerà presso la parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo a Palidoro giovedì 21 aprile 2022, alle ore 15. La sera di mercoledì 20, a partire dalle ore 21, si svolgerà in chiesa la veglia funebre.

“Apprendiamo con tristezza la notizia della scomparsa di don Antonio, parroco molto amato della nostra città, che purtroppo da tempo non stava bene”, il messaggio di cordoglio del sindaco Montino. “Don Antonio, storico parroco di Aranova, aveva contribuito in maniera determinante alla costruzione della chiesa della località, fondamentale punto di aggregazione per gli abitanti del quartiere – sottolinea la presidente del Consiglio Alessandra Vona – e lui stesso punto di riferimento per la comunità locale”. “Da qualche tempo, don Antonio era diventato il parroco di Palidoro – aggiunge il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – e avrebbe dovuto essere con noi alla benedizione del bassorilievo della Madonna posizionato sulla facciata della Casa della Salute. Purtroppo le sue condizioni di salute glielo hanno impedito. La notizia della sua scomparsa ci colpisce tutte e tutti”. “A nome dell’amministrazione – conclude il Sindaco – e di tutta la città esprimiamo il nostro profondo cordoglio”.

