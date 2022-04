Beach Volley Scuola Trofeo Acea: il 27 aprile a La Spiaggia di Ostia

Ostia – Dieci anni sono un traguardo importante perché segnano un’asticella, un punto di riferimento.

Undici anni rappresentano di conseguenza la prosecuzione di una meravigliosa storia: mercoledì 27 aprile, allo stabilimento “La Spiaggia” di Ostia, tornerà il Beach Volley Scuola-Trofeo Acea, con oltre 750 squadre iscritte e un totale di 1800 studenti pronti a darsi battaglia sulla sabbia.

Gli alunni del Lazio torneranno quindi a sfidarsi in coppia per difendere i colori della propria scuola. Amicizia, divertimento, fair play, sano agonismo e competitività sono i valori che animeranno questa kermesse, che rappresenta la parte giocata della 29a edizione di Volley Scuola vista l’impossibilità – a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria – di organizzare il tradizionale torneo di pallavolo indoor nelle palestre scolastiche. La validità del progetto è riconosciuta dalla Regione Lazio tramite il bando co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 – Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”.

Dopo aver approfondito le varie tematiche di educazione civica nei seminari in DAD, che stanno riscuotendo una grande partecipazione delle scuole, e aver iniziato a mettere alla prova la loro creatività nei concorsi paralleli, gli alunni potranno uscire dalle classi per prendere parte a un evento attesissimo.

Nella 10a edizione del Beach Volley Scuola-Trofeo Acea hanno trionfato Flavia Fiori e Sara Porcacchia del liceo Democrito (tabellone femminile) e la coppia del Labriola, formata da Federico Vender e Leonardo Morsia (maschile). A completare il podio delle ragazze le 2e classificate Miriam Aromatario (Democrito)/Ylenia Faresin (Giovanni Paolo II) e le 3e Giulia Bagnoli (Labriola)/Marzia Bagnoli (Magellano); tra i ragazzi secondo posto per Andrea Grasselli (Labriola)/Simone Marchetti (Peano), terzo per Jacopo Belli (Socrate)/Lorenzo Dagioni (Morgagni).

Il torneo di quest’anno avrà luogo in quattro date, ognuna dedicata a una diversa categoria: il 27 aprile si comincerà con le qualificazioni del torneo Juniores maschile (nati nel 2002, 2003 e 2004), il 4 maggio si sfideranno le coppie del tabellone Juniores femminile (stessa età), l’11 maggio quelle degli Allievi (nati nel 2005, 2006, 2007 e 2008) e il 18 maggio quelle delle Allieve (stessa età). Mercoledì 25 maggio, sempre al Lido di Ostia, sono previste le finali di tutte le categorie. “Siamo davvero entusiasti per questa incredibile ondata di entusiasmo – le parole del presidente Fipav Lazio, Andrea Burlandi – ringraziamo le scuole e i loro docenti per aver aderito in massa a questa importante iniziativa, che permetterà agli studenti di tornare a sfidarsi sul campo e in presenza dopo due anni di inattività e chiusure forzate”.

“I numeri dimostrano che il Beach Volley Scuola-Trofeo Acea rappresenta un evento imperdibile per i giovani – ha aggiunto Alessandro Fidotti, responsabile del progetto – grazie alla partnership sempre più consolidata con Acea vivremo tutti un grande spettacolo fatto di divertimento, socialità, sano agonismo e leale competizione”.

Anche nel 2022 il Beach Volley Scuola anticiperà la grande estate della Fipav Lazio, che sta già scaldando i motori per 19a edizione del Beach Tour Lazio alla presenza dei più grandi campioni della disciplina. Una carovana di divertimento, musica, aggregazione e giocate spettacolari è pronta a mettersi in viaggio per toccare, in sei diverse tappe, alcune delle più belle spiagge del litorale. (fipavlazio.it)(foto@fipavlazio.it)

