Bloccati a Fiumicino: passeggeri esasperati chiamano i carabinieri

Fiumicino – E’ stata una Pasquetta da incubo quella di 160 passeggeri che per oltre 5 ore e mezzo hanno aspettato all’imbarco dell’aeroporto Roma-Fiumicino per salire sul volo della Ryanair con destinazione Comiso.

Non avendo alcuna informazione sui motivi del ritardo e dopo un’attesa estenuante, alcuni passeggeri hanno chiamato i carabinieri, che hanno chiesto spiegazioni in aeroporto. Personale della società di gestione dello scalo ha contattato la compagnia. Il volo per la Sicilia era programmato per le 12.40.

.

