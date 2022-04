Carambola mortale sulla Cristoforo Colombo: perde la vita una 35enne

Roma – Pattuglie della Polizia Locale del Gruppo X Mare sono intervenute questa notte, intorno all’1 e 30, in via Cristoforo Colombo, altezza via di Grotta Perfetta, per un incidente mortale che ha coinvolto una Lancia Ypsilon, condotta da una donna italiana di 35 anni trasportata all’ospedale Sant’Eugenio dove è poi deceduta.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non risulta coinvolto nessun altro veicolo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.