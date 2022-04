Caro carburanti, in Italia nuovi aumenti di prezzo per benzina e diesel

Roma – Nuovi rialzi oggi da parte delle compagnie sul prezzo di benzina e diesel, ma in attesa di recepire questi ultimi movimenti il quadro dei prezzi alla pompa risulta poco mosso (segnali di aumenti sul diesel self service e di cali su benzina servito). In particolare nel fine settimana a intervenire sono state IP, Q8 e Tamoil con rincari di 2 cent sui due carburanti. Quanto alle quotazioni dei prodotti in Mediterraneo, nulla da segnalare perché i mercati sono rimasti chiusi per le festività pasquali.

Dal monitoraggio sulla rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 18 aprile, emerge che il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self va a 1,766 euro/litro (1,767 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,752 e 1,789 euro/litro (no logo 1,756). Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,763 euro/litro (contro 1,759), con le compagnie tra 1,752 e 1,774 euro/litro (no logo 1,757).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato cala a 1,905 euro/litro (1,911 il valore precedente), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,837 e 1,994 euro/litro (no logo 1,811). La media del diesel servito va a 1,903 euro/litro (contro 1,904), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,857 e 1,979 euro/litro (no logo 1,810). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,847 a 0,870 euro/litro (no logo 0,854). Infine, il prezzo medio del metano auto risulta complessivamente in salita e si posiziona tra 2,126 e 2,347 (no logo 2,096).