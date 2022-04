Casal Palocco, l’attacco del M5S: “Persi più di due milioni di euro per la ciclabile”

Ostia – “Altri 2,3 milioni di euro persi dal Municipio X a causa della totale incapacità dell’Amministrazione Falconi. Fondi importantissimi per il territorio, con cui avremmo proceduto al completamento e alla riqualificazione dell’anello ciclabile di Casal Palocco”.

A sostenerlo è l’esponente del Movimento 5 Stelle Paolo Ferrara, vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, che racconta: “Si tratta di uno stanziamento per cui mi ero personalmente impegnato in collaborazione con la precedente Amministrazione M5S, la quale si era impegnata alacremente per ottenere tali fondi, presentando anche il progetto”.

“I soldi – spiega Ferrara – erano già in bilancio, i dem avrebbero dovuto soltanto avviare la gara e, entro questa estate, sarebbero partiti i lavori. Incredibilmente, i nuovi amministratori municipali sono riusciti nell’impresa di perdere fondi già acquisiti. Sono passati solo sette mesi dall’inserimento della nuova giunta e i danni già non si contano più”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.