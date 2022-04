Draghi positivo al Covid: in Angola e Congo a cecare accordi sull’energia Di Maio e Cingolani

Roma – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è risultato positivo al Covid-19 ed è asintomatico. A rappresentare il Governo nelle missioni nella Repubblica dell’Angola e nella Repubblica del Congo, previste mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, saranno i ministri Di Maio e Cingolani. Lo rende noto Palazzo Chigi. “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è risultato positivo al Covid-19 ed è asintomatico”, si legge nel breve comunicato, che aggiunge come la positività del capo del governo non gli permetterà di andare in Africa, per la missione legata alla ricerca di fonti alternative di approvigionamento energetico, con la due giorni in Angola e Congo, prevista da mercoledì prossimo. “A rappresentare il governo nelle missioni nella Repubblica dell’Angola e nella Repubblica del Congo saranno i ministri Di Maio e Cingolani”. Il tour nei due paesi avrebbe dovuto seguire quello in Algeria dello scorso 11 aprile, quando Draghi ha incontrato il presidente del paese nordafricano, Abdelmadjid Tebboune, sottoscrivendo “una dichiarazione di intenti sulla cooperazione nel settore dell’energia”. (fonte Adnkronos)