Lavori al Ponte della Scafa, sopralluogo di Comune e Anas. Caroccia fa il punto sul cantiere

Fiumicino – “Questa mattina, con Anas, abbiamo fatto un sopralluogo al cantiere sul Ponte della Scafa. Si tratta di un cantiere che procede nei tempi stabiliti dall’appalto. La fine dei lavori è prevista, come da programma, nel mese di giugno. Questi lavori riguardano il consolidamento dei piloni che si calano a fiume, dei giunti e i sostegni sottostanti. Attualmente si sta procedendo anche al rinforzo e messa a norma delle spallette sulle due estremità dell’impalcato, al ripristino della carreggiata e del passaggio pedonale, e delle giunture in superficie. Terminati questi interventi sarà aumentata la portata dei mezzi pesanti, che ad oggi è a 7,5 tonnellata, ad esclusione dei mezzi Cotral e di soccorso. Infine, ci sarà anche un leggero ampliamento della carreggiata”. Così, in una nota, l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia.

