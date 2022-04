Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Situazione ancora ingarbugliata per il periodo dopo la Pasquetta. A quanto pare sull’Europa orientale resisterà una circolazione di aria fredda che proverà a intrufolarsi nuovamente sulla Penisola. D’altro canto però in Atlantico le perturbazioni oceaniche si faranno forza e tenteranno di aggirare il blocco anticiclonico dell’Europa nord orientale scendendo verso la Penisola Iberica. Due azioni decisamente opposte nel mezzo delle quali ci sarà l’Italia. Il tipo di tempo che ne risulterà per noi potrà essere diverso a seconda se vincerà l’azione mite occidentale o quella più fredda orientale.

METEO MARTEDI’ 19 APRILE. Al Nord: Variabilità su Friuli e Liguria con nuvolosità a tratti compatta, scarsa probabilità di piogge. Sole altrove. Peggiora la sera sulle Alpi occidentali. Temperature in leggera ripresa, massime tra 16 e 21. Al Centro: Tempo stabile con cieli poco o parzialmente nuvolosi, qualche nube in più in Appennino.. Più sole lungo le coste adriatiche. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 20.

Al Sud: Tempo buono con cieli soleggiati o poco nuvolosi quasi ovunque. Temperature in leggera.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: nuvolosità di nuovo alta e stratificata o al più variabile, prevista in aumento serale su Toscana, Umbria e Lazio. Venti moderati meridionali dal pomeriggio, con rinforzi di Scirocco sulle coste. Temperature minime ancora molto contenute specie a valle (possibili locali brinate), massime in lieve ascesa o senza grandi variazioni. Mare poco mosso o mosso.

Commento del previsore lazio

Pasqua e Pasquetta giornate soleggiate, salvo residua variabilità su Appennino e Lazio; venti di Grecale sino a forti e temperature in generale calo. Minime in calo sia tra notte e mattino del 18 aprile che -ancor più- nelle prime ore del 19. Ripresa termica per quanto riguarda i valori massimi nei giorni successivi con generale mitezza e cieli inizialmente sereni, ma con nubi in aumento nel corso del 20 aprile. Previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche dal 21 con tempo a tratti perturbato o instabile, temperature massime in nuova flessione.

(Fonte: 3B Meteo)