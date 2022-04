Ponza, 59enne tenta di truffare una ragazza su internet: denunciata

Ponza – Ha tentato di truffare una ragazza di 22 anni, fingendo di poterle vendere una Play-Station 5: per questo una donna di 59 anni è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Ponza.

La ragazza aveva acquistato la Play-Station da un sito online, versando la somma di 499 euro alla donna, ma non aveva mai ricevuto il il prodotto.

Attraverso una serie di accertamenti, i carabinieri sono riusciti ad identificare l’autrice della truffa, per la quale, alla luce delle evidenze investigative emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

I carabinieri raccomandano, in ogni tipo di compravendita on-line, di prestare la massima attenzione alle richieste di denaro effettuate da parte di chi dovrebbe acquistare e/o vendere e di rivolgersi, in ogni caso sospetto, alle forze dell’ordine.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

