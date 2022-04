Roma – Grave incidente stamattina sulla Cristoforo Colombo all’incrocio con via Pindaro. Un incrocio più volte teatro di incidenti.

Due le auto coinvolte nello scontro sulle cui cause sono in corso i rilievi dei Carabinieri accorsi immediatamente sul posto.

Tanta la paura tra i conducenti che stavano percorrendo l’arteria e hanno assistito al terribile impatto. Molti i disagi nella viabilità sul tratto di strada.

Ancora incerte le condizioni dei conducenti dei mezzi coinvolti.

