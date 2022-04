Emergenza rifiuti a Roma, l’annuncio di Gualtieri: “Realizzeremo un termovalorizzatore”

Roma – “Con l’obiettivo ambizioso di zero discariche a Roma abbiamo deciso di realizzare un termovalorizzatore a controllo pubblico con le migliori competenze industriali”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante l’Assemblea capitolina straordinaria sulla gestione del ciclo dei rifiuti e del piano industriale di Ama.

“Sui rifiuti finalmente siamo a una svolta storica per Roma. Per la prima volta nella storia di questa Città un’amministrazione a sei mesi dal suo insediamento si assume la responsabilità di chiudere il ciclo dei rifiuti sul suo stesso territorio con un piano serio, puntuale e coraggioso – afferma il gruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco- Soprattutto lo fa investendo sulle nuove tecnologie impiantistiche dicendo allo stesso tempo “no” a discariche e investendo nettamente nella riduzione dei rifiuti. Un piano completo e articolato che porterà anche un sensibile risparmio per i cittadini dal punto di vista delle bollette energetiche e della tassazione sui rifiuti. Chiudiamo finalmente l’era dell’inerzia a Roma e apriamo la stagione delle riforme e del vero cambiamento. La Civica Gualtieri è in campo a fianco del Sindaco anche in questa battaglia di civiltà”, conclude il gruppo.

Ma dalle fila dell’opposizione insorgono. “Ha un bel coraggio il sindaco Gualtieri a dire che Roma è più pulita di come l’ha trovata. Faccio infatti fatica a vedere un cambio di marcia rispetto alla precedente amministrazione”, dichiara la consigliera capitolina di Fdi Francesca Barbato, prima firmataria della richiesta di consiglio straordinario sul tema dei rifiuti sottoscritta da tutto il gruppo di Fratelli d’Italia.

“Abbiamo richiesto un consiglio straordinario perché la città non può più attendere sul tema della pulizia, del decoro e dello smaltimento e valorizzazione dei rifiuti. Ad oggi la raccolta differenziata si ferma ad un misero 46%. Sappiamo quanto è importante incrementare questa percentuale per poi dimensionare e definire gli impianti di smaltimento e valorizzazione dei rifiuti di cui la città ha estremamente bisogno. È necessario guardare alle best practice internazionali e non aver paura di immaginare un impiantistica moderna nel prossimo futuro, che trasformi il rifiuto in un valore aggiunto, consentendo di generare energia e abbattere la tariffa sui rifiuti, che per noi romani rappresenta sempre un conto troppo salato. Non saranno certo i due biodigestori previsti grazie ai fondi del PNRR a risolvere il ciclo dei rifiuti per la città. Anche il dimensionamento e l’individuazione di aree per le discariche, che possiamo senz’altro considerare un male pubblico, non potrà prescindere dagli obiettivi che questa città si darà sulla raccolta differenziata. Dobbiamo quindi immaginare di potenziarla e di innescare meccanismi premianti per chi la fa correttamente”, conclude l’esponente di FdI.

“Giugno 2021. Gualtieri affermava che ‘la tecnologia dei termovalorizzatori non è più risolutiva’. Aprile 2022. Gualtieri si sveglia, e dichiara di aver ‘deciso di realizzare un termovalorizzatore’. Quello che va dicendo la Lega da anni. Eccolo qua, il ‘sor tentenna’ del Campidoglio, che in campagna elettorale diceva una cosa, per poi cambiare idea quando si è accorto di aver preso una cantonata”, le parole del coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti.

“Il sindaco Gualtieri sbaraglia le carte col suo intervento odierno in Assemblea capitolina durante il consiglio straordinario sui rifiuti di Roma, annunciando la costruzione dell’inceneritore. Un intervento davvero deludente, che ci lascia a bocca aperta. Gualtieri annuncia così l’inceneritore sul territorio della Capitale – a proposito, siamo davvero curiosi di vedere dove lo farà – e decide di scartare scientemente la transizione ecologica, contro ogni dettame della comunità europea in materia di verde e di chiusura del ciclo dei rifiuti. Tra l’altro l’attuale maggioranza capitolina si scontra in pieno su questo con la controparte regionale, sempre a trazione dem: l’assessore regionale all’Ambiente Massimiliano Valeriani ha infatti a più riprese affermato che lui è contrario alla termovalorizzazione, che guarda caso non rientra affatto nel Piano regionale dei rifiuti dove invece si parla espressamente di riciclo e riuso. Gualtieri in Aula dice di aver concentrato il proprio impegno in questi primi mesi di sindacatura sulla questione rifiuti, ma guardando le condizioni in cui versa la città a noi non sembra proprio: anzi, il sindaco ha praticamente ammesso che il piano straordinario di pulizia della città col suo carico di enorme fallimento è stata solo una boutade propagandistica e uno sperpero di soldi pubblici, con i 40 e passa milioni di euro investiti gettati al vento. La guerra alla transizione ecologica in Campidoglio è solo cominciata: inceneritori e monnezza per ora possono bastare!”, si legge in una nota congiunta a firma dei gruppi capitolini M5S e Lista Civica Raggi Ecologia e Innovazione.