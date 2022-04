Karate, l’Italia sul tatami della Premier League di Matosinhos

Sarà a Matosinhos, nel distretto di Porto, la seconda tappa del torneo Karate 1 Premier League di questo 2022. Dopo il successo di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, in Portogallo si sfideranno circa 400 karateka provenienti da 58 nazioni differenti.

Le gare avranno inizio venerdì 22 con le fasi eliminatorie tra le 10:00 e le 21:30 (ora italiana) e proseguiranno sabato 23 nello stesso orario. Domenica 24 assisteremo invece a tutte le finali, per il bronzo in mattinata (dalle 11:00 alle 15:00) e per l’oro nel pomeriggio (dalle 16:30 alle 19:00).

Andiamo a vedere il calendario di gara e gli azzurri convocati.

Nella giornata di venerdì, debutteranno Terryana D’Onofrio nel kata individuale, Erminia Perfetto (50 kg), Veronica Brunori (55 kg), Angelo Crescenzo (60 kg), Luca Maresca (67 kg) e Amhed El Sharaby (75 kg) nel kumite individuale.

Sabato, invece, sarà il turno di Mattia Busato nel kata, Alessandra Mangiacapra (61 kg), Silvia Semeraro (68 kg), Clio Ferracuti (+68 kg) e Michele Martina (84 kg) nel kumite.

Ad accompagnare gli atleti, che hanno finito ieri il raduno al Centro Olimpico e che sono in partenza questa mattina, ci sono il Direttore Tecnico Nazionale Luca Valdesi, i coaches Vincenzo Figuccio, Nello Maestri e Cristian Verrecchia e il fisioterapista Valerio Piepoli.

La partecipazione italiana a Matosinhos, tuttavia, sarà ancora più ampia. Insieme agli atleti convocati dalla nazionale, infatti, altri 19 karateka parteciperanno alla competizione, iscritti dalle proprie società di riferimento. Ricordiamo che dal 2022 possono partecipare al circuito Premier League soltanto atleti che rientrano tra i primi 100 nel ranking mondiale per ogni categoria.

Ci aspetta, dunque, un grande spettacolo in Portogallo, con l’obiettivo di migliorare gli ottimi risultati di Fujairah.

La competizione sarà trasmessa integralmente dal Canale YouTube della WKF, mentre le finali di domenica saranno in diretta su Sky Sport Arena, canale 204, dalle 16:30. (fijlkam.it)(foto@fijlkam)

