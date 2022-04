Fiumicino – Giro di cantieri a Fiumicino e Isola Sacra questa mattina per il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, e l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Abbiamo iniziato dalla scuola media Porto romano – spiega il sindaco Montino – dove l’assessorato ai Lavori pubblici nei giorni scorsi ha sostituito 334 metri quadrati di infissi, sostituendoli con altri rinforzati in pvc a doppio vetro e con nuove veneziane per ripararsi dal sole. Si tratta di lavori che erano necessari per garantire agli studenti buone condizioni per lo studio nelle classi. Già si è intervenuti nelle scuole Lido Faro, Colombo e in quella di Aranova, ora si proseguirà nella scuola di Palidoro”.

Foto 2 di 2



“Ci siamo poi spostati – prosegue – sul Lungomare della Salute dove proseguono gli interventi di messa in posa delle fibre ottiche di Unidata e Tim iniziati in tutto il territorio, da nord a sud. Nei prossimi giorni si interverrà anche a Palidoro e Testa di Lepre”.

“Infine – conclude il sindaco – abbiamo visitato il cantiere del nuovo plateatico per il mercato di via Foce Micina. Sono già pronte le postazioni per i 148 banchi di 6 metri per 5 metri e i circa 400 posto auto, con le nuove alberature e i marciapiedi. Adesso si realizzeranno i bagni, il bar, la biglietteria e l’area giochi per bambini”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link