Lazio, approvata la nuova legge regionale sul turismo

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per l’approvazione, avvenuta oggi in Consiglio Regionale del Lazio, della nuova legge regionale sul turismo che modifica e attualizza il precedente testo del 2007. Si tratta di un atto che rappresenta una risposta efficace e concreta per tutto il comparto turistico regionale, dopo le gravissime difficoltà causate dalla pandemia e alla luce delle esigenze avanzate dagli operatori e dalle imprese del settore”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della Commissione Attività produttive e Sviluppo economico di Italia Viva, Marietta Tidei.

“Il provvedimento odierno – spiega la Presidente – promuove la costituzione degli ambiti turistici di destinazione; dell’Osservatorio regionale del turismo; lo sviluppo ed il consolidamento del brand e dell’immagine del sistema turistico regionale e lo sviluppo della formazione in materia turistica. Altri elementi di particolare rilievo che vengono introdotti con la nuova legge sono la ripartizione delle funzioni in materia di turismo tra i Comuni, Roma capitale e Regione Lazio, sopprimendo l’Agenzia regionale del Turismo e istituendo una Direzione regionale competente in materia e la costituzione di una fondazione di partecipazione denominata DMO (Destination Management Organization) per le attività connesse all’organizzazione turistica regionale. Da sottolineare, infine, le significative modifiche con le quali si attribuiscono le attività amministrative ai Comuni in relazione alle agenzie di viaggio e agli stabilimenti balneari.

Con questa legge la Regione Lazio valorizza il comparto turistico e si dota di una normativa che da una parte semplifica tutta una serie di iter amministrativi e dall’altra, decentrando le funzioni agli Enti locali, renderà più funzionali e rapidi i processi decisionali a favore degli operatori turistici e delle imprese del settore”.

M5S Lazio: “Una normativa all’avanguardia per rilanciare il turismo 4.0”

“Con l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge che disciplina il sistema turistico del Lazio, abbiamo finalmente un provvedimento adeguato alle mutate esigenze e alla costante evoluzione del settore e che riforma in maniera innovativa l’organizzazione di un comparto fondamentale per l’economia della nostra regione. La risposta che oggi la Regione Lazio dà agli operatori turistici e all’intero indotto è una risposta che farà la differenza per il rilancio e la riqualificazione dell’attività turistica, ancor più dopo due anni di pandemia che l’hanno messa a dura prova”. Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.

“Il Lazio ha finalmente una normativa all’avanguardia per rilanciare il turismo 4.0: attento, accessibile e sostenibile sia ambientalmente che socialmente – afferma Gaia Pernarella, Presidente della Commissione Turismo del Consiglio Regionale – e che racchiude diversi elementi di novità, come la razionalizzazione delle funzioni degli enti territoriali coinvolti, o la sinergia tra pubblico e privato per la realizzazione di progetti, che, per la prima volta, viene sancita da una norma. Allo stesso modo, il valore che viene riconosciuto alle professionalità del turismo, la possibilità che viene data agli enti territoriali di effettuare controlli e la creazione degli Ambiti Territoriali di destinazione turistica regionali, attraverso i quali si potranno soddisfare i bisogni di ogni specifico segmento di domanda, sono punti che portano una ventata di rinnovamento e che si inseriscono nella più ampia strategia di rilancio del settore turistico”.

“Oggi possiamo dire che questo risultato è frutto del grande lavoro di ascolto degli operatori del settore, effettuato dalla Commissione Turismo, della tenacia dell’Assessora al Turismo, Valentina Corrado che ha creduto fortemente in questa legge e dei consiglieri regionali che hanno dimostrato come sia possibile dare risposte alle esigenze e alle aspettative delle categorie interessate. La Regione Lazio ha ora una norma all’avanguardia che, sono certa, verrà presa da altre regioni come esempio da riproporre”, conclude Pernarella.

Califano (Pd): “Nuovi strumenti per rilanciare l’asset”

“Non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione per l’approvazione della nuova legge sul turismo della Regione Lazio. In questi anni abbiamo avuto un obiettivo concreto: valorizzare il nostro immenso patrimonio storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico. Siamo uno dei territori più belli al Mondo. Unico nel proprio genere. Non potevamo sottrarci alle sfide che abbiamo di fronte”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Abbiamo messo in campo iniziative che permettessero ai turisti di conoscere i nostri territori – spiega la Consigliera -. Con questa legge, mettiamo un tassello importantissimo all’interno di questo già variegato mosaico rispondendo in maniera concreta e moderna a ciò che ci viene chiesto. Oggi abbiamo strumenti più concreti per dare nuovo ossigeno all’occupazione, combattere il precariato, puntare sulla formazione degli operatori, rendere più snello il coordinamento e la gestione delle attività amministrative e tecniche di nostra competenza in materia di turismo con l’istituzione di una Direzione regionale che prenderà il posto dell’agenzia regionale sul turismo.

Vengono costituite inoltre 9 aree di interesse regionale e riordinate le attività del settore. Introdotta la figura del direttore tecnico dell’agenzia di viaggi e turismo. E tutta una serie di procedure che da una parte semplificheranno gli iter amministrativi e dall’altra, decentrando le funzioni agli Enti locali, renderanno più veloci i processi finali nei confronti degli operatori turistici e delle imprese. Ancora una volta il Lazio si dimostra Regione all’avanguardia”.

