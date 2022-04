Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Le avanguardie del peggioramento sono già visibili dalle immagini satellitari con le prime piogge che iniziano ad interessare la Spagna ma il vortice vero e proprio, non si è ancora ben delineato. Il minimo si approfondirà solo tra mercoledì e giovedì sul settore delle Baleari e poi tra giovedì e venerdì con valori fino a 995hPa raggiungerà l’Italia andandosi a centrare sul Tirreno. Assisteremo dunque ad un graduale deterioramento del tempo a iniziare dalle zone più occidentali e quindi dalla Sardegna in primis che risentirà di piogge già da mercoledì. Piogge attese anche al Nordovest, soprattutto Liguria e Piemonte seppur in forma ancora debole mentre il resto della Penisola risentirà di una nuvolosità sparsa solo a tratti più intensa ma senza fenomeni significativi.

METEO MERCOLEDI’ 20 APRILE. Al Nord: Piogge sparse su Piemonte e Liguria. Asciutto, ma con molte nubi sul resto del settore; ampie schiarite al Nordest. Temperature in calo, massime tra 10 e 15. Al Centro: Peggiora dalla Sardegna con piogge diffuse. Altrove nubi sparse alternate a schiarite; nuvolosità più compatta tra Emilia e Toscana. Temperature in calo, massime tra 13 e 17. Al Sud: Tempo stabile e asciutto, cielo poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento dal pomeriggio specie tra Sicilia e Campania. Temperature stabili, massime tra 19 e 23.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: Condizioni atmosferiche previste in lento peggioramento sulle regioni tirreniche con nubi in progressivo aumento e qualche pioggia prima verso pomeriggio sull’appennino tosco-emiliano poi tra sera e notte con un blando fronte in risalita dalla Maremma viterbese verso la Toscana occidentale. Ventilazione moderata meridionale, con rinforzi lungo le coste. Temperature minime in aumento, massime stabili o in lieve flessione in Toscana. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Ci attende un martedì assolato ma con minime molto frizzanti al primo mattino, specie a valle con locali brinate; massime in aumento. Mercoeldì nuvolosità frastagliata, più presente in Toscana, valori massimi poco variati ma ventilazione meridionale in rinforzo. Previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche dal 21 aprile con tempo a tratti perturbato o instabile (giovedì con forti e violenti venti di Scirocco), temperature massime in nuova flessione. Weekend probabilmente più instabile sulla Toscana, dovrebbe andar un po’ meglio su Umbria e Lazio.

(Fonte: 3B Meteo)