Natale di Roma, al Foro la presentazione del libro “Che fine ha fatto Romolo?”

Roma – Un viaggio fra passato e presente, alla scoperta della storia della città di Roma e del suo primo re. A renderlo possibile, il libro “Che fine ha fatto Romolo?” di Sergio Fontana, che sarà presentato nella Curia del Foro Romano proprio in occasione del “compleanno” della Capitale.

All’evento prenderanno parte, oltre all’autore, anche l’assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor e i professori universitari Paolo Carafa, Valeria Di Cola e Giuliano Volpe. Ad introdurre sarà, invece, Alfonsina Russo, direttrice del Parco archeologico del Colosseo.

La presentazione, che inizierà alle 16.30, potrà essere seguita in presenza con prenotazione (clicca qui) oppure da remoto, collegandosi alla pagina Facebook del Parco archeologico del Colosseo (clicca qui).

La trama del libro

Roma, aprile 2018. Nei pressi di Via del Corso avviene un fatto straordinario anche se nessuno, o quasi, sembra essersene accorto: Romolo è riemerso dalle viscere della terra e, per alcuni giorni, è tornato nel tempo presente. Tra le strade di Roma cerca di ritrovare i luoghi della sua giovinezza, dove si svolsero i fatti straordinari che portarono alla nascita della città. I romani di oggi non possono né vederlo né ascoltarlo, mentre lo notano altri fantasmi di epoche diverse; tra questi uno strano personaggio, morto da circa 180 anni, che comincerà a seguirlo per scoprirne l’identità.

È un archeologo e si chiama Antonio Nibby: vuole capire, conoscere e soprattutto risolvere un antico mistero su cui aveva cominciato a interrogarsi da ragazzo: come mai il fondatore, all’età di 54 anni, scomparve improvvisamente da una riunione che lui stesso aveva convocato presso la palude della Capra? Che fine ha fatto Romolo?

Il romanzo si svolge in scenari cronologicamente diversi: l’ottavo secolo avanti Cristo, la prima metà del Ottocento e la Roma contemporanea. I luoghi geografici restano gli stessi ma diventano il punto di partenza per un viaggio straordinario, stratigrafico e stupefacente, nella memoria stessa della città.

