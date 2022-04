La Russia testa un nuovo missile intercontinentale, Putin: “Farà riflettere chi ci minaccia”

Mosca – La Russia testa un nuovo missile intercontinentale, il Sarmat, in grado di colpire Europa e Usa. Il presidente Vladimir Putin si è congratulato con i vertici dell’esercito, riporta l’agenzia Tass, osservando che la nuova arma “farà riflettere chi cerca di minacciare la Russia”. Il missile è stato lanciato dal cosmodromo di Plesetsk, nella regione di Arkhangelsk. Le autorità russe hanno spiegato che si è trattato del primo di una serie di test programmati.

E gli Stati Uniti, come prescrivono gli accordi internazionali, erano al corrente che la Russia intendeva testare oggi il missile perché avevano ricevuto una notifica di Mosca. “E’ stato di routine, non è una sorpresa”, ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, secondo cui “non riteniamo il test una minaccia per gli Stati Uniti o i loro alleati”. Washington – hanno detto fonti americane alla Cnn – ha seguito la traiettoria del lancio. Il missile Sarmat non è ancora operativo negli arsenali russi.

Putin comunque oggi è tornato a parlare più volte, prima – secondo quanto riportato dal sito di Russia Today – spiegando le ragioni che secondo lui hanno portato al conflitto ucraino: “La tragedia che stava avvenendo nel Donbass, incluso nella Repubblica popolare di Luhansk – ha scandito – ha costretto, semplicemente costretto la Russia a iniziare questa operazione militare che oggi tutti conoscono molto bene”. Il presidente ha quindi assicurato che Mosca riporterà la vita nella regione dell’Ucraina orientale “gradualmente alla normalità” e che la situazione “cambierà in meglio”.

Il presidente russo ha quindi puntato ancora una volta il dito contro le sanzioni imposte alla Russia dall’Occidente definendole “contrarie ai principi dell’Organizzazione mondiale del commercio. Non c’è motivo di credere – ha affermato Putin – che il comportamento dei Paesi stranieri in merito alle sanzioni contro la Federazione Russa cambierà radicalmente”.