Ad Ardea e Pomezia due nuovi sportelli di ascolto e informazione a sostegno dei migranti 

Il consorzio del distretto socio-sanitario Roma 6.4 Pomezia-Ardea, promuove una progettazione territoriale di due sportelli di ascolto, orientamento, informazione, mediazione e sostegno agli immigrati nel comune di Ardea e Pomezia.

Gli sportelli immigrazione sono un servizio affidato all’Ass.Spirit Romanesc Onlus. L’associazione Spirit Romanesc Onlus dal 2014 è presente sul territorio di Pomezia e dal 2018 sul territorio di Ardea attraverso gli sportelli di ascolto, informazioni e orientamento agli stranieri presenti sul territorio, grazie alle Convenzioni annuali promosse dal Comune di Pomezia e di Ardea.

Gli sportelli di ascolto, mediazione e sostegno intendono aiutare gli immigrati per facilitare loro l’accesso ai servizi, soprattutto in quei settori dove sussistono le maggiori problematiche, rispetto alle quali sono essenziali informazioni riguardo: la legislazione italiana relativa all’immigrazione, sui diritti e doveri dei cittadini e sull’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari presenti sul territorio.

Gli sportelli offrono: informazioni sulla pratica di ricongiungimento familiare, rinnovo del permesso di soggiorno, richiesta di protezione internazionale, richiesta della cittadinanza italiana, orientamento e accesso all’alloggio e idoneità all’alloggio, interventi di mediazione linguistico-culturale e consulenza educativa nelle scuole.

Il servizio nel Comune di Ardea è attivo presso i Servizi Sociali via Francesco Crispi, n° 12 il martedì e il venerdì dalle 10:00-12:00 ; mentre nel Comune di Pomezia lo sportello è attivo presso la Delegazione di Torvaianica in Piazza Ungheria il martedì dalle 15:30-17:30 e il venerdì dalle 10:00-12:00.

Per qualsiasi informazione è possibile telefonare ai numeri 3287506329 – 3297362152, oppure inviare una mail all’indirizzo sportello.immigrati.pomezia@gmail.com. Inoltre, è possibile visitare la pagina Facebook “Sportello Immigrazione Pomezia” e il nostro sito “www.spiritromanesc.it”.

