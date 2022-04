Anzio, aperto il cantiere per l’allestimento della prima area fitness pubblica a cielo aperto

Anzio – E’ stato aperto il cantiere, lungo la litoranea, per l’allestimento della prima area fitness pubblica a cielo aperto della Città di Anzio, collegata al percorso pedonale e posizionata a ridosso del nuovo Belvedere sul Mare, ultimato dall’Amministrazione De Angelis.

“Le attrezzature sportive sono state tutte consegnate – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana -. Meteo permettendo contiamo di portare a termine l’intervento nei prossimi giorni, con il posizionamento di cinque moduli per il fitness, insieme al tappetino antitrauma, per la pratica libera ed all’aria aperta dell’attività sportiva”.

Nell’area del Belvedere sul Mare, su iniziativa dell’Assessore alle politiche del territorio, Gianluca Mazzi, in collaborazione con Enel X, è attiva la stazione di ricarica veloce dei veicoli elettrici.

