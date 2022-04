Carlos Sainz prolunga con la Ferrari fino al 2024: “Non c’è squadra migliore”

4 stagioni alla Ferrari. Il tempo si è prolungato per Carlos Sainz che oggi ha firmato con la Scuderia di Maranello fino al 2024. E’ un anno speciale evidentemente per la Rossa che promette successi ed emozioni. Sainz, figlio d’arte del grande papà leggenda della Formula Uno, è emozionato per aver legato il suo rapporto con la Ferrari ancora per alcuni anni: “Sono molto felice di aver rinnovato il contratto con la Scuderia Ferrari. Ho sempre detto che in Formula 1 non esiste una squadra migliore per la quale correre e dopo oltre un anno con il team posso dire che questa esperienza è andata anche oltre le mie aspettative – le parole di Sainz, come riporta la stampa del web – indossare la divisa rossa e rappresentare la Scuderia è un grande onore per me e sono orgoglioso di continuare questa avventura insieme”.

“La mia prima stagione a Maranello è stata solida e costruttiva – prosegue lo spagnolo – siamo cresciuti insieme a tutto il gruppo e i risultati del lavoro fatto si stanno vedendo in questo inizio di stagione. Il rinnovo conferma la piena fiducia che la squadra ripone in me e mi regala una motivazione aggiuntiva per dare il meglio. Non vedo l’ora di salire in macchina per dare tutto me stesso alla Ferrari e regalare tante soddisfazioni ai suoi tifosi. Quando sono arrivato a Maranello l’obiettivo era riportare la squadra in lotta per la vittoria e in lizza per entrambi i campionati. Quest’anno la F1-75 è una vettura competitiva che ci può permette di inseguire questi obiettivi”. (foto@CarloSainzTwitter)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.